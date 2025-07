Trieste, rubata la pipa dalla statua di Umberto Saba, dal 2004 è successo sei volte

L'opera di Nino Spagnoli è tra le più prese di mira in città, insieme a quella di James Joyce

I vandali se la sono presa, ancora un volta, con Umberto Saba. La statua dello scrittore che dal 2004 veglia l’angolo di via Dante a Trieste è stata vandalizzata per l’ennesima volta. Come è già successo in passato, alla scultura è stata portata via la pipa, tranciata a forza dopo che era stata assicurata da una barra in metallo a seguito dell’ultimo furto avvenuto alla fine del 2024. La saldatura rinforzata non è bastata ad impedire che la pipa venisse portata via di nuovo.

La statua di Umberto Saba realizzata da Nino Spagnoli

La statua dello scrittore triestino, morto nel 1957 a Gorizia, è stata realizzata dallo scultore Nino Spagnoli, che si è ispirato a una fotografia di Federico Pantellani, che immortalò Saba a passeggio per la sua Trieste innevata un giorno del 1946. Insieme a quella dello scrittore irlandese James Joyce, la statua di Umberto Saba è una delle sculture più amate (e vandalizzate) della città. Posta all’incrocio di Via Dante con via San Nicolò dal 2004 è stata vandalizzata più volte, la prima a un mese dalla sua inaugurazione. La pipa e il bastone sono i due accessori su cui i teppisti si sono accaniti di più. In poco più di vent’anni la pipa è sparita sei volte dalla bocca del suo proprietario. Prima dell’ultimo furto sull’attaccatura era comparsa un’incrinatura, segno che i vandali avevano tentato di portarla via già qualche giorno prima.