Rubata una chiavetta Usb con la nuova musica di Beyoncé

La denuncia risale all'8 luglio

Una chiavetta Usb che conteneva musica inedita di Beyoncé e i programmi dei suoi concerti sono stati rubati la scorsa settimana ad Atlanta. La cantante ha denunciato il furto alla polizia. L’8 luglio, un’auto a noleggio usata dal coreografo di Beyoncé e da un ballerino è stata rapinata, due giorni prima dell’inizio della tappa di Atlanta, in Texas, del suo tour Cowboy Carter, secondo un rapporto della polizia. Il coreografo Christopher Grant, 37 anni, ha dichiarato alla polizia di aver parcheggiato l’auto a noleggio e di averla trovata con il lunotto posteriore rotto. All’interno c’erano diverse chiavette USB che «contenevano musica con filigrana, musica inedita, i programmi delle riprese del concerto, nonché un elenco di concerti passati e futuri», come riportato nel rapporto.

In un comunicato, la polizia di Atlanta ha dichiarato di aver emesso un mandato di arresto per un sospettato non identificato. Ha aggiunto che il sospettato è ancora in libertà. Il tour “Cowboy Carter” di Beyoncé dovrebbe concludersi a Las Vegas (ovest) alla fine di luglio. Tutto è iniziato ad aprile, dopo che la cantante ha ricevuto il premio più importante dei Grammy Awards, Album dell’anno, per il suo ottavo album in studio.