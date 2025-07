Meloni: «Al lavoro per scongiurare una guerra commerciale con gli Stati Uniti»

Le parole della premier al convegno nazionale Cisl: «Creati più di mille posti di lavoro nuovi e a tempo indeterminato»

«Di questi mille giorni al governo, il dato che mi rende più orgogliosa è che in media in ognuno di questi mille giorni sono stati creati più di mille posti di lavoro nuovi e a tempo indeterminato, per un totale di oltre un milione». Queste le parole della premier Giorgia Meloni nel suo intervento al Congresso nazionale della Cisl, a Roma. «L’obiettivo è costruire una strategia di interventi straordinari per la salute e la sicurezza sul lavoro, perché non è un costo, ma un investimento e un diritto di ogni lavoratore che dobbiamo saper proteggere». E parla anche dei dazi: «Il governo è al lavoro per scongiurare una guerra commerciale con gli Stati Uniti che non avrebbe alcun senso – dichiara – che impatterebbe soprattutto sui lavoratori».

«Legge sulla partecipazione dei lavoratori all’impresa è conquista storica»

La legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa «è una conquista storica, per tutti. Una legge di iniziativa popolare che la Cisl ha proposto e che il governo ha sostenuto con convinzione nel suo percorso parlamentare che rappresenta la declinazione concreta di una visione autenticamente sussidiaria del lavoro e della produzione». Questo provvedimento per Meloni «ambisce ad essere il primo mattone di una dinamica culturale, prima di tutto completamente nuova, capace di consegnare alla storia quella distruttiva visione conflittuale tra lavoratori e datori di lavoro o tra padrone e operaio, per dirla con slogan, che ha finora impedito al nostro tessuto economico, produttivo, industriale di liberare il potenziale che custodisce», afferma la premier. «Sono d’accordo con la segretaria Fumarola quando dice che questa legge non rappresenta un punto d’arrivo, ma un punto di partenza. È così. E voglio dire alla segretaria Fumarola e a tutti voi che potete contare sul governo su ogni ulteriore passaggio che vorrete proporre per portare avanti questa rivoluzione. A partire, ovviamente, dall’applicazione della legge e dalle coperture che sono necessarie a realizzare», sottolinea.