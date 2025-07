Pedopornografia: 37enne denunciato per stalking dalla moglie, le indagini scoprono che adescava minorenni sui social

L'uomo è stato condannato in primo grado a 11 anni e 4 mesi di carcere per produzione di materiale pedopornografico, adescamento e prostituzione minorile, violenza sessuale e stalking

Lo avevano arrestato un anno fa, dopo la denuncia della ex moglie per stalking, facendo scoprire così agli inquirenti una doppia vita. Un 37enne bresciano, consulente di professione, è stato condannato in primo grado a 11 anni e 4 mesi di carcere per produzione di materiale pedopornografico, adescamento e prostituzione minorile, violenza sessuale e stalking. Il giudice della udienza preliminare Federica Brugnara, davanti a quello che poi è ulteriormente emerso in procedimento, ha aggiunto un anno e quattro mesi alla richiesta del pm di Brescia Alessio Bernardi.

Adescava ragazzine e prometteva regali in cambio di atti sessuali

Dalle indagini era emerso che l’uomo adescava ragazzine tra i 12 e i 15 anni residenti tra Brescia e Bergamo attraverso i social con tre profili falsi, dove si spacciava per coetaneo. Sceglieva le ragazzine nei parchi pubblici, all’oratorio, all’uscita da scuola. Le seguiva, riusciva a capire con quale nickname si muovevano sui social e poi le convinceva «attraverso manipolazioni psicologiche o con la promessa di regali costosi e in denaro» a fare ed inviare immagini e filmati dal contenuto sessualmente esplicito. In qualche caso il 37enne era anche riuscito a consumare rapporti sessuali con le sue vittime. Le giovanissime sono state sentite in audizione protetta ammettendo atti e invio dei materiali. Non sapevano che fosse sposato e che avesse una figlia.

Il ricatto all’ex moglie

Dagli accertamenti era anche emerso che il 37enne avrebbe obbligato la ex moglie a inviargli foto hot minacciandola che se non l’avesse fatto avrebbe avuto ripercussione sull’affidamento della loro figlia. L’ex si è costituita parte civile al processo, con anche una delle giovanissime vittime. Con la sentenza di primo grado il gip, al termine del processo celebrato con rito abbreviato, ha inflitto all’uomo oltre ad una multa di 36mila euro, una provvisionale immediatamente esecutiva di 17 mila euro e una serie di divieti, in particolare quello di frequentare minorenni e i loro luoghi di aggregazione del mondo giovanile.