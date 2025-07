Basket, Polonara convocato agli europei nonostante la leucemia. E lui fa gli addominali dall’ospedale

Lo scherzo sui social dopo l'annuncio di Pozzeco

La strada verso EuroBasket 2025 è tracciata: Gianmarco Pozzecco ha diramato la lista dei convocati per il Training Camp della Nazionale italiana di basket, in programma come sempre a Folgaria, Trento, dal 23 al 31 luglio. Un appuntamento cruciale per decidere i 12 azzurri che prenderanno parte all’Europeo di Cipro e anche un’occasione per rinsaldare il legame del gruppo. Tra i tanti nomi attesi e qualche sorpresa, a spiccare è soprattutto quello di Achille Polonara, ala della Virtus Bologna, al quale lo scorso 16 giugno è stata diagnosticata una forma di leucemia mieloide.

La risposta di Polonara

Un gesto simbolico quello di coach Pozzecco, per ribadire la vicinanza della squadra a uno dei protagonisti indiscussi delle ultime uscite della nazionale. «Achille è e resta parte integrante del gruppo azzurro», si legge nella nota della FIP. Una scelta che racconta molto dello spirito della squadra e della filosofia del ct, legato da un profondo rapporto personale al giocatore: «Lo sento ogni giorno, sogno di averlo con me nello staff dell’Europeo», aveva dichiarato il coach nei giorni scorsi. Non ha tardato ad arrivare anche la risposta alla convocazione dello stesso Polonara, che, impegnato nelle cure a Valencia, ha pubblicato una storia Instragram dove si cimenta a fare delle sessioni di addominali direttamente dal letto dell’ospedale. Segue la risposta «Non vedo l’ora di divertirmi con voi questa estate anche da lontano».

Il roster azzurro e i big in arrivo

Tra i convocati figurano anche Simone Fontecchio, atteso in ritiro dal 30 luglio, e Danilo Gallinari, che si aggregherà al gruppo una volta terminati gli impegni con il suo club. Presente anche Donte DiVincenzo, di freschissima cittadinanza italiana, mentre Darius Thompson, playmaker del Valcencia, ha espresso al ct la volontà di indossare la maglia azzurra «non appena ce ne sarà occasione». Durante il ritiro di Folgaria gli azzurri saranno impegnati in sei amichevoli: il primo banco di prova sarà la Trentino Basket Cup: il 2 agosto sfida all’Islanda, seguita il giorno dopo dal match contro Polonia o Senegal, poi una serie di appuntamenti in giro per il vecchio continente. L’esordio a eurobasket sarà il 28 agosto a Limmassol, Cipro, contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo.