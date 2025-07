Sergio Mattarella con un cerotto sulla tempia, il dettaglio che rivela l’ultimo (piccolo) intervento del presidente – Il video

In occasione del 40esimo anniversario del disastro della Val di Stava il presidente della Repubblica si è presentato con un cerotto bianco all'altezza della tempia. Il Quirinale chiarisce: «Nessuna preoccupazione»

Ha destato preoccupazione questa mattina un vistoso cerotto bianco sulla fronte del presidente delle Repubblica Sergio Mattarella. In occasione delle commemorazioni per il 40esimo anniversario del disastro della Val di Stava, il Capo dello Stato si è recato presso il cimitero di San Leonardo, nella provincia di Trento, per rendere omaggio alle vittime della tragedia del 19 luglio 1985. I presenti e i fotografi non hanno potuto fare a meno di notare la medicazione del presidente sulla tempia destra, in corrispondenza dell’attaccatura dei capelli.

Tesero, 40° della catastrofe della Val di Stava, il Presidente Mattarella incontra i familiari delle vittime e depone una corona al cimitero di San Leonardo pic.twitter.com/dLnmADJ3Z1 — Quirinale (@Quirinale) July 19, 2025

Perché Sergio Mattarella aveva un cerotto alla testa?

Nessun allarme però, il presidente Mattarella non è stato coinvolto in nessun incidente o caduta, si tratta semplicemente di una medicazione a seguito di un intervento dermatologico per l’asportazione di un neo. Fonti del Quirinale citate da Repubblica spiegano che Mattarella si è sottoposto nei gironi scorsi all’asportazione del neo, che comunque non destava preoccupazioni. Il Capo dello Stato ha dunque svolto regolarmente tutte le attività istituzionali e si è trattenuto anche per salutare i cittadini al termine del suo discorso. La visita in Trentino di Mattarella si concluderà con una visita a Rovereto, dove si celebra il centenario della Campana dei caduti Maria Dolens.