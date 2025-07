Valentina Greco ritrovata in Tunisia dopo 10 giorni: «È viva e sta bene»

«Sono in corso verifiche mediche, ma le apparenti condizioni della connazionale non desterebbero al momento particolari preoccupazioni», si legge in una nota della Farnesina

È stata ritrovata e sta bene Valentina Greco, la cittadina italiana scomparsa a Sidi Bou Said, Tunisia dieci giorni fa. Della donna, 42 anni, si erano perse le tracce dopo che la madre l’aveva sentita per l’ultima volta al telefono. La Farnesina ha immediatamente provveduto a informare i familiari. In Tunisia Greco vive da sola e collabora con agenzie umanitarie in qualità di consulente per i diritti umani. Finisce così un’attesa lunga, carica di paura e angoscia.

Il ritrovamento di Valentina Greco

Dopo dieci giorni di instancabili ricerche che hanno coinvolto anche l’ambasciata italiana e la Farnesina, la 42enne cagliaritana Valentina Greco è stata ritrovata viva. «L’ambasciata d’Italia a Tunisi, grazie alla eccellente collaborazione con le autorità tunisine, è riuscita a ritrovare la cittadina italiana Valentina Greco, che aveva interrotto i contatti con la sua famiglia da alcuni giorni», si legge in una nota diffusa dalla Farnesina. «Sono in corso verifiche mediche, ma le apparenti condizioni della connazionale non desterebbero al momento particolari preoccupazioni. La famiglia è stata avvertita e ogni ulteriore informazione verrà offerta dalla famiglia stessa. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto una telefonata di cortesia alla madre della connazionale per informarla».

La partenza del fratello per andare a cercarla

Il fratello di Valentina, Alessio Greco, 44 anni, aveva deciso proprio oggi, sabato 19 luglio, di recarsi personalmente in Tunisia per cercarla. «Notizie frammentarie, informazioni incomplete, a volte farraginose anche per colpa delle traduzioni. Voglio rendermi conto di persona di quello che sta succedendo», aveva detto all’ANSA. In contatto con Ambasciata, forze dell’ordine e amici della sorella, non escludeva alcuna pista, compresa l’ipotesi che Valentina possa essere trattenuta da qualcuno. «Ci preoccupa molto il fatto che non si sia fatta sentire, non è da lei». Il fratello ha anche fatto riferimento a possibili avances da parte di un uomo respinte dalla donna: «L’uomo respinto da mia sorella lavora nella zona dove abita Valentina. Non posso dire altro, ci sono delle indagini in corso». Smentita l’ipotesi di una conversione religiosa: «È affascinata dalla cultura del posto, ma non ha mai fatto capire di essere attratta dalla religione». L’uomo aveva espresso l’intenzione di visitare gli ospedali: «Potrebbe essersi sentita male, magari senza documenti, ed essere ricoverata».

L’ultima telefonata con la madre: «Valentina ha problemi di salute»

L’ultima volta che la madre l’aveva sentita al telefono risale alla sera del 9 luglio: «Mi ha detto, mamma ci sono problemi con la linea, abbi pazienza due giorni e sistemo la questione». Da allora, nessun contatto. «Non dormiamo la notte, non mangiamo», ha raccontato Roberta Murru, madre di Valentina. Dopo due giorni senza risposte, anche le amiche hanno iniziato a preoccuparsi. «Abbiamo tentato di contattarla in tutti i modi, sia tramite WhatsApp che tramite il numero arabo. Il cellulare risulta spento, ho mandato una mail… ma non ha risposto neanche alla mail». La donna ha anche ricordato i precedenti problemi di salute della figlia: «Ha avuto un’embolia polmonare abbastanza grave, è stata salvata per miracolo ma da allora prende dei farmaci anticoagulanti. Magari ha avuto un incidente».