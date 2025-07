L’auto in un fosso, le stampelle vicino al corpo: trovata morta Erika Ferini Strambi, la 53enne scomparsa da Milano dieci giorni fa

La vettura è stata trovata da un agricoltore in un campo di Pantigliate. L'appuntamento con gli amici, poi il silenzio

È stato un agricoltore a ritrovare in un fosso la Mini Cooper di Erika Ferini Strambi. Le portiere erano sigillate, poco distante il corpo della 53enne di cui si era persa ogni traccia dallo scorso 7 luglio. La vettura era abbandonata ai margini di un campo a Pantigliate, un piccolo comune di circa 6mila abitanti nel sud-est del Milanese, lì dove il suo cellulare aveva dato gli ultimi segnali di vita. Accanto al cadavere, le stampelle che la donna utilizzava per muoversi.

Il lavoro, l’uscita con gli amici e la scomparsa

La chiamata dell’agricoltore alle forze dell’ordine è arrivata intorno alle 14.30 di ieri, mercoledì 16 luglio. Erano nove giorni che gli inquirenti tentavano di localizzare la 53enne, dopo che il 9 luglio il padre della donna aveva sporto denuncia. Secondo il racconto dell’uomo, Erika Ferini Strambi era andata al lavoro per l’ultima volta il 3 luglio. Sabato 5 sera la donna, che lavorava nel settore delle risorse umane, avrebbe dovuto incontrare degli amici in un locale di Segrate, alle porte di Milano. Poi, da domenica mattina, nessuno era più riuscito a mettersi in contatto con lei.

La prima opinione medica e i segni di violenza

Da un primo sopralluogo e una prima opinione tecnica, non ci sarebbero evidenti segni di violenza sul copro della donna. A chiarire le cause della morte sarà ovviamente l’autopsia, mentre gli inquirenti tenteranno di ricostruire appieno la dinamica dei fatti. In particolar modo, ricostruendo tutti i movimenti compiuti dalla donna nei dieci giorni di silenzio. E le tempistiche, perché non è chiaro da quanto tempo la macchina giacesse nel fosso del campo agricolo di Pantigliate.