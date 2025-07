Roma, il barman che sequestra un autobus per farsi portare al mare

«Mi devi far salire, perché tanto lo so che state sempre qui e tanto vi ribecco»

Tentata estorsione aggravata e porto abusivo di arma da taglio. Sono questi i due reati contestati a un barman di 29 anni che ha minacciato con un taglierino gli autisti del Cotral per farsi portare gratis da Roma a Nettuno. L’arresto è stato comunque convalidato e il barman, dopo una notte a Regina Coeli, è stato scarcerato in attesa del processo a settembre. Tutto è accaduto martedì 10 luglio. Al capolinea dei pullman del Cotral, davanti alla fermata Laurentina della metropolitana, il bus diretto a Nettuno era pronto a partire. Si è presentato l’uomo senza biglietto che voleva salire lo stesso.

Un altro dipendente è intervenuto. E a quel punto il 29enne ha estratto un coltello: «Mi devi far salire, perché tanto lo so che state sempre qui e tanto vi ribecco». Il personale Cotral ha chiamato la polizia. A quel punto il ragazzo si è consegnato. Ha ammesso di essere ubriaco e si è scusato. In tribunale si è detto disponibile a qualsiasi forma di riparazione. Il giudice deciderà sul patteggiamento.