Tangenti sugli ascensori, i funzionari del comune di Roma erano anche assenteisti: nuova indagine per truffa e peculato

I dipendenti comunali sono stati rimossi dall'incarico nel 2022. Gualtieri: «Non c’è spazio a Roma per chi non agisce con correttezza e nella legalità»

Cinque dipendenti del Comune di Roma sono indagati, a vario titolo, per corruzione, truffa ai danni dell’amministrazione, peculato e assenteismo. Secondo la procura, avrebbero svenduto la propria funzione pubblica a una serie di aziende attive nella manutenzione degli ascensori degli edifici comunali. In particolare, scrive Repubblica, si tratta della Del Vecchio Srl, la Maff Cleaning di Andrea Marrocco, la Ocs Organizzazione Commerciale Servizi Srl di Luana Lepore, la Grivan Group Spa e la Ferrari & C. Srl di Roberto Rezzi.

Le accuse dei pm

Tutti e cinque i funzionari comunali coinvolti – Francesco Favero, Gianni Polimanti, Franco Pietropaoli, Alessandro Sbardella e Arnaldo Di Cicco – sono accusati di truffa per essersi ripetutamente assentati dal posto di lavoro durante l’orario di servizio, in alcuni casi anche per periodi piuttosto lunghi, pur continuando a risultare presenti. Due di loro sono anche accusati del reato di peculato. Favero, scrive Repubblica, avrebbe totalizzato 136 ore di assenza tra l’8 marzo e il 19 luglio del 2022. Il funzionario comunale avrebbe lasciato l’ufficio in anticipo, simulando attività in esterna collegate al «lotto 4», relativo alla manutenzione degli ascensori, salvo poi far ritorno a casa. In almeno cinque occasioni avrebbe utilizzato poi l’autista in dotazione per motivi personali.

Gualtieri: «Qui non c’è spazio per l’illegalità»

I fatti contestati risalgono al 2022, quando gli uffici comunali vennero perquisiti dalla squadra mobile. Da quel momento, i cinque funzionari comunali coinvolti sono stati rimossi dai rispettivi incarichi. «Ringrazio la procura per aver concluso un’importante indagine avviata nel 2022. Non c’è spazio a Roma per chi non agisce con correttezza e nella legalità. È importante che si sappia che chi pensa di poter perseguire illecitamente interessi personali nell’esercizio delle sue funzioni verrà individuato e perseguito», ha commentato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Foto copertina: ANSA/Angelo Carconi | Un cantiere dei lavori in piazza del Campidoglio, a Roma, 13 novembre 2024