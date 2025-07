Valentina Greco ritrovata svenuta nell’armadio, lo strano racconto alla madre dopo 10 giorni di silenzio: i sospetti sul suo lavoro in Tunisia

La famiglia è subito partita da Cagliari per riabbracciare la donna, di cui si erano perse le tracce. La telefonata alla madre dopo il ritrovamento della polizia, che per due volte era stata a casa sua

È stata ritrovata a casa sua nascosta dentro un armadio Valentina Greco, la 42enne sarda che da tre anni vive in Tunisia e di cui non si erano perse le tracce per 10 giorni. Ai suoi famigliari, la madre in testa, e alle sue amiche, per tutto quel periodo non ha mai risposto al telefono, nonostante le insistenti chiamate anche su Whatsapp. Gli squilli andavano avanti a vuoto, alimentando la paura che le fosse successo qualcosa di grave. Greco è stata ritrovata viva e in buone condizioni nella sua casa a Sidi Bou Said, a circa 20 km da Tunisi. È stata portata in ospedale per accertamenti. Ma i dubbi sulla versione data alla madre su come sia finita nell’armadio non convince chi da giorni la cercava. Né è chiaro che cosa sia successo dal momento in cui è sparita il 9 luglio fino al ritrovamento.

La telefonata con la madre

Non appena ha potuto risentire sua figlia, Roberta Murru ha iniziato a fare le valige per andarla ad abbracciare. All’Unione Sarda ha raccontato: «Stiamo preparando tutto per andare subito da lei». Murru ha spiegato che «la gendarmeria l’ha trovata in casa, era priva di sensi: è stata portata subito in ospedale. Ci siamo sentite: non so altro, so solo che sta bene». E in fondo Murru se lo sentiva che la figlia non doveva essersi allontanata troppo, perché «non poteva aver lasciato i gatti a casa da soli. Era un particolare fondamentale».

Perché era rinchiusa nell’armadio

I tre gatti erano stati ritrovati in casa dalla polizia tunisina, che già aveva fatto visita alla casa senza trovare la donna. Come riporta Repubblica, l’ipotesi avanzata da una fonte qualificata è che Greco si sia allontanata, per quanto non sia chiaro ancora quando, ed è poi tornata nel suo appartamento il giorno prima di essere ritrovata. A quel punto si sarebbe nascosta nell’armadio, forse per sfuggire a qualcuno. Ma c’è anche l’ipotesi che Greco si sia nascosta nell’armadio quando è arrivata la polizia la prima volta, spaventata dall’arrivo della gendarmeria. Alla madre, Greco avrebbe raccontato di essere svenuta mentre faceva le pulizie, spolverando l’armadio. Non è chiaro però quanto tempo abbia passato là dentro, con le ante chiuse.

Cosa non torna sulla versione data alla madre

Secondo la nota della Farnesina, «le sue apparenti condizioni non destano particolari preoccupazioni». Chi ha passato alcune ore con la donna, spiega Repubblica, l’ha trovata in stato confusionale. Che Greco sia rimasta nell’armadio dopo uno svenimento è una versione a cui crede poco anche l’avvocato Gianfranco Piscitelli, dell’associazione Penelope Sardegna, che ha affiancato la famiglia nelle ricerche. Il fatto che tutto sommato le sue condizioni di salute fossero buone, rende ancora più improbabile che sia rimasta svenuta nell’armadio addirittura per 10 giorni.

Valentina Greco, 42enne cagliaritana che si risiede a Sidi Bou Said da alcuni anni, e di cui non si hanno notizie da diversi giorni, in una foto pubblicata sulla pagina Facebook 'Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV'.

Le ipotesi sulla fuga e il precedente del malore

Non è escluso che Greco si sia allontanata volontariamente per un momento di personale difficoltà. Decidendo quindi di non voler sentire e vedere nessuno. Nei giorni scorsi era stata anche avanzata l’ipotesi delle avances ricevute negli ultimi tempi da un uomo del posto e rifiutate dalla 42enne. C’è stato un caso precedente, accennato dalla madre e citato da Repubblica. «Anche quando viveva a Roma – ha detto Murru – ha avuto un’embolia polmonare dalla quale è stata salvata per miracolo. Valentina era svenuta in casa, me lo sentivo che andava cercata lì».

I sospetti sul suo lavoro

Resta infine l’ipotesi che Greco possa aver avuto problemi per il suo lavoro. La 42enne è un’attivista dei diritti umani, con particolare attenzione alle donne tunisine. Il suo impegno civile è diventato il suo lavoro, facendo la consulente per varie agenzie umanitarie. Un impegno che potrebbe averle creato dei nemici in Tunisia. Persone da cui avrebbe provato a sfuggire proprio negli ultimi giorni.