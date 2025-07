È morto Malcolm-Jamal Warner, era il figlio Theo nella serie “I Robinson”: la tragedia in vacanza con la famiglia

Aveva 54 anni. Oltre alla nomination agli Emmy per la sua interpretazione nella serie di Bill Cosby, vinse un Grammy come cantante nel 2015

È morto a 54 anni Malcol-Jamal Warner, l’attore celebre per la sua interpretazione di Theodore “Theo” Robinson nella serie televisiva I Robinson. Secondo i media americani, sarebbe morto per «annegamento accidentale», anche se al momento si tratta solo di «fonti affidabili ma non confermate». Stando alla ricostruzione di People, sarebbe deceduto «durante una nuotata» mentre era con la famiglia in vacanza in una località non ancora resa nota.

I ruoli nel piccolo schermo e il successo da cantante

Il nome di Malcolm-Jamal Warner è legato indissolubilmente al suo ruolo nella serie I Robinson in cui vesitva i panni di Theodore, figlio del protagonista Cliff interpretato da Bill Cosby. L’interpretazione di Theo gli è valsa ance una nomination agli Emmy Awards. La carriera di Warner è però andata ben oltre a I Robinson: è stato stella della sitcom Malcolm & Eddie, oltre che aver recitato dietro il microfono – come doppiatore – in tantissimi cartoni animati. Ha partecipato anche a progetti di enorme successo come Suits, America Crime Story, Dexter e Il principe di Bel-Air. Nel 2015 vinse un Grammy per il miglior album R&B.