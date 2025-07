È di Emanuela Ruggieri il cadavere trovato in via del Mandrione a Roma

La ragazza, 32 anni, era scomparsa da Roma dal 14 luglio scorso. È uscita di casa in tenuta sportiva e non è più tornata

Il cadavere rinvenuto in via del Mandrione è di Emanuela Ruggieri. Lo scrive l’AdnKronos. La ragazza, 32 anni, era scomparsa da Roma dal 14 luglio scorso. È uscita di casa in tenuta sportiva e non è più tornata. La madre. dopo aver allertato le forze dell’ordine, ha lanciato un appello disperato sui social: «Sono una mamma disperata. Mia figlia Emanuela è scomparsa da Colli Aniene il 14 luglio alle 20,35. È alta un metro e 85, ha gli occhi marroni, un brillantino termico a destra del viso e anche un piercing a cerchietto sulla narice destra. Ha una piccola cicatrice sulla fronte». Emanuela è uscita di casa come se dovesse tornare dopo poco. Indossava «leggins neri, ciabatte infradito maculate e una borsetta maculata».

Il ritrovamento

Il cadavere è stato trovato intorno alle 19,30 del 19 luglio all’altezza del civico 385. In un piccolo campo che costeggia i binari ferroviari, poco distante dalla stazione Fs di Roma-Casilina. Un uomo che era a passeggio con il cane ha allertato le forze dell’ordine. I tecnici della squadra scientifica hanno eseguito i rilievi del caso alla ricerca di elementi utili a chiarire ogni aspetto della vicenda. Il cadavere, ad un primo esame clinico esterno, è risultato essere in stato di decomposizione. A rendere possibile l’identificazione i documenti che la raazza aveva con sé e i tatuaggi.