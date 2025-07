La stravagante e rumorosa protesta contro la leader di estrema destra AfD Alice Weidel – I video

Durante un'intervista in diretta della tv pubblica Ard, un gruppo di attivisti ha coperto di slogan e musica a tutto volume

Domenica a Berlino, un’intervista della tv pubblica tedesca Ard alla leader dell’estrema destra Alice Weidel è stata disturbata da una protesta decisamente rumorosa. Rivendicata dal gruppo Centre for Political Beauty, noto per le sue azioni provocatorie, gli attivisti avevano posizionato un autobus con altoparlanti ad alta potenza dall’altro lato del fiume Sprea, nel cuore del quartiere governativo della capitale, diffondendo musica e slogan anti-AfD durante la trasmissione.

La trasmissione faceva parte del ciclo di interviste estive che coinvolgono i principali leader politici tedeschi. L’audio degli altoparlanti ha reso quasi impossibile il confronto, a tal punto che sia Weidel che il giornalista Markus Preiß si sono dovuti piegare in avanti più volte per riuscire a capirsi.

Il Centre for Political Beauty non è nuovo ad azioni eclatanti. Poche settimane fa aveva affisso uno striscione sul Teatro Maxim Gorki con una fotomontaggio provocatorio in cui Weidel e il leader della CDU Friedrich Merz si baciavano.