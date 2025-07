Joey e Pacey di «Dawson’s Creek» di nuovo insieme nella trilogia scritta e diretta da Katie Holmes

I due saranno protagonisti della trilogia «Happy Hours», scritta, diretta e interpretata dalla stessa Holmes

Joey e Pacey di Dawson’s Creek presto nuovamente insieme davanti ad una macchina da presa. Dopo oltre vent’anni dalla chiusura del teen drama che ha fatto emozionare un’intera generazione, le carriere di Katie Holmes e Joshua Jackson si incroceranno ancora una volta. E ancora una volta saranno una coppia, stavolta nella trilogia Happy Hours, scritta, diretta ed interpretata dalla stessa Katie Holmes. Una coppia che, come scrive Deadline, affronta «la loro relazione tra le sfide della carriera, le responsabilità familiari e la ricerca dell’amore, nonostante gli inevitabili ostacoli della vita». «È una commedia drammatica – prosegue nella descrizione la rivista di settore americana – che esplora il percorso emotivo di giovani innamorati che si ricongiungono da adulti, attraverso il filo conduttore di gioie, perdite e speranze condivise», una trama che starebbe davvero bene indossata dai personaggi di Joey e Pacey ai tempi di Dawson’s Creek. La produzione del primo film inizierà a New York quest’estate, mentre il secondo e il terzo capitolo seguiranno a breve. Già compresi nel cast Mary-Louise Parker, Constance Wu, Joe Tippett, John McGinty, Donald Webber Jr., Nathan Darrow, Johnna Dias-Watson e Jack Martin. Per Katie Holmes non si tratterà di un esordio dietro la cinepresa, infatti l’ex moglie di Tom Cruise ha già diretto i film indipendenti Rare Objects, Alone Together e All We Had.

Joey, Pacey e il meme di Dawson

Joey e Pacey sono stati sicuramente una delle coppie più amate della tv a cavallo tra vecchio e nuovo millennio, rivederli insieme, ancora una volta legati da un sentimento, per molti rappresenterà un salto indietro nel tempo, quando i due sconvolsero il mondo intero con una relazione che nessun telespettatore si aspettava. Nemmeno il povero Dawson, interpretato da James Van Der Beek, che da lì in poi diventerà uno dei meme più utilizzati nella storia dei social. Per intenderci, quello in cui il suo volto è deformato dalle lacrime per aver capito che la sua amata Joey era innamorata del suo migliore amico.