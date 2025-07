Meloni: "Varato piano carceri da 10mila nuovi posti entro il 2027, per garantire certezza pena" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2025 "Avevamo preso l'impegno con gli italiani di scrivere un nuovo piano carceri che ci consentisse di ristrutturare e ampliare le strutture esistenti, realizzarne di nuove e valorizzare i nuovi strumenti carcerari. Oggi in Consiglio dei Ministri abbiamo varato un piano straordinario che ci farà avere entro il 2027 circa 10mila nuovi posti detentivi, con un investimento complessivo di oltre 750 milioni di euro. Stiamo lavorando per aggiungere altri 5000 posti, in modo da colmare l'intero divario che c'è tra le presenze e i posti disponibili. Prima si adeguavano i reati al numero di posti disponibili. Noi adeguiamo il numero di posti disponibili alle persone che devono scontare una pena, garantendo la certezza della pena" così la premier Meloni in un video pubblicato sui suoi social. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev