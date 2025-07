(Agenzia Vista) Milano, 22 luglio 2025 “Approfitto dell'occasione per ringraziare Tancredi, ha fatto un grande lavoro, io credo molto nella sua onestà e mi spiace per come sia finita.” Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell'inaugurazione di Smart City Lab. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev