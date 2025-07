Morte di Baumgartner, nessun infarto ma un malore: «Non ha provato ad evitare l’impatto»

L'autopsia sul corpo dell'atleta non ha riscontrato lesioni o ferite al cuore riconducibili a un infarto. Nei prossimi giorni sarà effettuata una perizia sul paracadute e il parapendio

Non è stato un infarto a causare l’incidente con il parapendio che è costato la vita a Felix Baumgartner, il 56enne austriaco famoso per le sue imprese negli sport estremi. Contrariamente a quanto si era ipotizzato in un primo momento e secondo quanto emerso dall’autopsia eseguita ieri mattina, il cuore di Baumgartner non presenterebbe lesioni o ferite che possano far pensare all’arresto cardiaco. Tuttavia, non si esclude che possa essere stato un altro tipo di malore ad aver colpito l’atleta mentre sorvolava con il suo parapendio a motore la costa nei pressi di Porto Sant’Elpidio, a Fermo.

Il malore prima dell’impatto

Nel pomeriggio del 17 luglio scorso, Baumgartner, era impegnato in quella che per lui si poteva definire un’attività a bassa intensità, considerate le imprese a cui era abituato, tra queste anche il salto dalla stratosfera. Per queste ragioni gli inquirenti tendono ad escludere che si possa essere trattato di un errore tecnico dell’atleta. Tesi avvalorata dal fatto che i primi rilivei effettuati sul mezzo precipitato nei pressi di una stuttura ricettiva, tesmoniano che il motore è rimasto accelarato al minimo per tutta la durata della caduta e che Baumgartner non ha provato a compiere alcuna manovra con le corde direzionali del paracadute per evitare l’impatto.

La perizia su paracadute e parapendio

Stanndo alle testimonianze dei presenti, il 56enne austriaco non avrebbe neanche provato a richiamare l’attenzione delle persone presenti a bordo piscina, poichè probabilmente già privo di sensi. Tutte queste circostanze fanno propendere per il malore, anche se non fatale. Ad uccidere Baumgartne è stato invece l’impatto con il suolo, che ha causato gravi lesioni alla spina dorsale e la rottura del midollo osseo. Nei prossimi giorni è atteso a Fermo un tecnico specializzato in paracaduti e parapendii per effettuare una perizia sull’attrezzatura utilizzata dal base jumper e verificare eventuali malfunzionamenti.