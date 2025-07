Grecia, terremoto di magnitudo 5,1 scuote l’isola di Creta

Il rischio tsunami sembra essere escluso. Secondi gli esperti è un bene che la scossa si sia verificata in mare

Un terremoto di magnitudo 5,1 è stato segnalato a largo dell’isola di Creta, in Grecia. Secondo le prime notizie, la scossa sarebbe avvenuta ad una profondità di 45km. Per il momento, non sono stati segnalati danni a persone o cose. Secondo i media locali, l’epicentro è stato segnalato nella zona marina a 21 chilometri a est di Antikythera. La scossa è stata avvertita anche a Creta, e nelle regioni del Peloponneso e dell’Attica.

Gli esperti locali: «Positivo che si sia verificato in mare»

«È stato avvertito nella città di Chania e nella Creta occidentale» ha dichiarato alla trasmissione Update Efthymis Lekkas, presidente dell’Oasp, l’Organizzazione greca per la pianificazione e la protezione dai terremoti, poco dopo la forte scossa sismica a Chania. Lekkas ha precisato che la stima iniziale è stata rivista a 5,1 gradi della scala Richter, sottolineando che il sisma ha avuto un ipocentro molto profondo, a circa 58 km. «Non può attivare faglie adiacenti. L’aspetto positivo è che si è verificato in mare, tra Creta e Antikythira» ha aggiunto Lekkas. Sembra essere escluso il rischio tsunami.