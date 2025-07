Protesta degli operai a Milano: in 15 sull’impalcatura reclamano gli stipendi – Il video

Gli operai si sono recati sulla parte alta di un edificio nei pressi del Palazzo di Giustizia e hanno iniziato ad attirare l'attenzione dei passanti

Mattinata ad alta tensione nel centro di Milano. È in corso una protesta che coinvolge circa quindici operai che hanno incrociato le braccia sul tetto dell’impalcatura di un edificio in ristrutturazione situato proprio di fronte al Palazzo di Giustizia. Secondo le prime informazioni, la mobilitazione sarebbe legata al mancato pagamento degli stipendi. Alcuni operai, saliti sull’ultimo piano dell’impalcatura, hanno iniziato a protestare in modo rumoroso battendo sulle aste di ferro attirando l’attenzione dei passanti e delle autorità.

Milano, la protesta degli operai edili davanti al Tribunale pic.twitter.com/oD0jUGHzyX — AGTW (@AGTW_it) July 23, 2025

La caduta di materiali

L’area sottostante è stata rapidamente transennata dalle forze dell’ordine dopo la caduta di alcuni materiali dalla parte alta della struttura, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia locale e del 118, che ha inviato un’ambulanza sul posto per precauzione. Le forze dell’ordine sono attualmente in contatto con il capocantiere per chiarire le motivazioni esatte della protesta e riportare la situazione alla calma. Nel frattempo, l’area resta isolata per garantire la sicurezza dei cittadini.