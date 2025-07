Mauro Icardi denuncia Wanda Nara per revenge porn: «Diffonde miei video nudo. E la modella Natasha Rey lo avverte: «Basta mandarmi foto»

L'attaccante ha dato mandato ai suoi legali di intentare una nuova causa contro la ex moglie. Intanto l'uruguaiana Rey lo accusa di averle mandato foto osé

Le grane sentimentali per Mauro Icardi sembrano non avere mai fine. L’ex bomber dell’Inter, oggi capitano del Galatasaray in Turchia, avrebbe dato mandato ai suoi legali italiani di «avviare tutte le azioni penali necessarie» contro una presunta «grave condotta di revenge porn» subita dalla ormai ex moglie Wanda Nara. Si tratterebbe dell’ennesimo scontro in tribunale tra i due, che arriva proprio nel momento in cui il calciatore argentino è stato accusato dalla modella uruguaiana Natasha Rey di averle inviato foto nudo, pur essendo lui nel pieno della relazione con Eugenia “China” Suarez.

Il video a luci rosse e il tentativo di Wanda di rompere la relazione

A rivelarlo è Adnkronos, secondo cui Wanda Nara avrebbe diffuso online un video intimo che Mauro Icardi aveva condiviso con la ex moglie al tempo del loro matrimonio in maniera «riservata ed esclusiva». L’obiettivo, secondo le ipotesi dell’attaccante, sarebbe quello di «diffamare lui» e al contempo minare la sua relazione con la nuova compagna.

Gli scambi di accuse per le figlie, tra Argentina e Milano

Mauro Icardi e Wanda Nara, dopo le lungaggini giudiziarie che hanno finalmente portato lo scorso gennaio alla loro separazione, sono al centro di una delicata causa riguardo all’affidamento delle figlie. La modella ha accusato l’ex marito di aver «rapito» le bimbe portandole in Argentina subito dopo la rottura del loro rapporto, e Icardi ha parimenti denunciato Wanda Nara presso la procura di Milano per «sottrazione di minori».

Le accuse di Natasha Rey: «Mauro, non mandarmi foto nudo. Ti distruggeranno»

Il presunto tentativo della ex moglie di minare la storia d’amore tra Maurito ed Eugenia Suarez arriva in un periodo già di per sé delicato per l’argentino. Nonostante sui social splendano le foto sorridenti dei due in vacanza, la serenità è stata terremotata dalle accuse pubbliche della modella Natasha Rey. Come ha scritto l’uruguaiana sui social, Icardi le avrebbe inviato foto nudo: «Non si mandano foto, sai perché? Perché quelle foto sono le prove che un giorno ti distruggeranno. Presto mostrerò il tuo mini pene». E poi si è rivolta all’attuale compagna: «China, controlla il tuo ragazzo!». Icardi ha immediatamente smentito: «Questa sarebbe la mia presunta “amante” o colei a cui mando messaggi??? Hahahahah. Che strano… perché non ho mai accettato i suoi messaggi e lei mi ha mandato dei video gratis nuda. Smettete di inventare, di mentire, di cercare fama a mie spese o infangando la mia compagna… io ho le prove! Pubblicherei lo screenshot, ma Instagram mi chiuderebbe l’account per aver pubblicato video di nudo».