Gaza: per il 65% è un genocidio, ma l’antisemitismo è in crescita. I risultati del sondaggio di YouTrend

Gli elettori di tutto il panorama politico sono abbastanza unanimi contro Netanyahu. Ma il 17% ritiene gli ebrei «responsabili di quasi tutte le guerre»

Quasi due italiani su tre credono che a Gaza sia in corso un genocidio. E che Israele abbia reagito in maniera del tutto sproporzionata agli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre 2023. Andando a colpire soprattutto civili innocenti. Una posizione netta che, come mostra un sondaggio di YouTrend oggi ripreso da Repubblica, è condiviso da quasi tutti gli elettori del Campo Largo (88%) e dalla maggior parte di quelli del centrodestra (53%). Una condanna trasversale all’operato del premier Benjamin Netanyahu, come l’ha definita il co-fondatore di YouTrend Giovanni Diamanti, che potrebbe avere serie ripercussioni sulle decisioni politiche. Ma che a volte vede riemergere accanto a sé posizioni fortemente antisemite. Per il 17% gli ebrei sono «responsabili di quasi tutte le guerre al mondo».

La condanna quasi unanime a Israele: per il 64% sta opprimendo il popolo palestinese

È un cambio di passo rispetto al sentore pubblico, che negli ultimi mesi ha dato l’apparenza di due fronti pressoché paritetici tra chi sostiene e chi condanna l’operato dell’esercito israeliano. Il verdetto del sondaggio, condotto tra l’11 e il 16 luglio su un campione di oltre 800 persone, sembra invece abbastanza unanime, Il 65% delle persone è molto o abbastanza d’accordo con il fatto che gli attacchi israeliani siano una reazione eccessiva. Il 64% ritiene che Tel Aviv stia opprimendo sistematicamente il popolo palestinese. Solo il 20% degli intervistati ritiene che queste affermazioni siano antisemite. Anche la gestione dei territori occupati in Cisgiordania è condannata dal 60% degli italiani. «È una sensibilità cambiata negli ultimi mesi», sostiene Lorenzo Pregliasco, co-fondatore di YouTrend. «Potrebbe spiegare anche lo spostamento di queste ore dei governi, con il presidente francese Emmanuel Macron. Che spinge sul riconoscimento della Palestina. E Giorgia Meloni che ha trovato parole di condanna rimaste fin qui inespresse». Per il 47% il comportamento israeliano è paragonabile a quello della Germania nazista.

Una rielaborazione delle risposte del sondaggio di Youtrend, pubblicata da Repubblica

Un antisemitismo dilagante e sempre meno latente: per il 36% gli ebrei «controllano il mondo»

Rimangono però forti contraddizioni: «Gli italiani pensano che la condanna delle azioni di Israele non sia dovuta all’odio antiebraico ma al contempo percepiscono un aumento dell’antisemitismo», spiega Giovani Diamanti. I risultati in questo senso sono abbastanza evidenti: il 36% degli intervistati crede che gli ebrei influenzino la finanza e i media di tutto il mondo. Il 17%, addirittura, li ritiene responsabili di quasi tutti i conflitti in corso – e passati – nel mondo. Non è un caso che il 40% degli intervistati ritenga molto o abbastanza diffuso l’antisemitismo e che il 34% lo percepisca come un fenomeno in crescita. A livello di giudizio storico, invece, circa il 30% delle persone sostiene che la creazione di uno Stato ebraico sia stato un errore e che vada superato.