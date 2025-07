Messina, il Dj Michelangelo Corica arrestato per l’omicidio della badante russa Raisa Kiseleva

La donna avrebbe rifiutato di seguirlo a casa. Lui l'avrebbe spinta e fatta cadere e poi se ne sarebbe andato mentre era ancora viva

Il Dj Michelangelo Corica è stato arrestato per l’omicidio della badante russa Raisa Kiseleva, trovata senza vita lo scorso 12 luglio nel torrente Longano a Messina. Il Dj 60enne avrebbe invitato la vittima a seguirlo in casa. La donna, 75 anni, avrebbe rifiutato. A quel punto «l’uomo avrebbe avuto un contatto con lei che, in relazione alla condizione di precario equilibrio, avrebbe determinato la sua caduta nell’alveo del torrente, e di conseguenza la morte».

L’omicidio della badante

Secondo l’accusa l’indagato poi non ha tentato di aiutare la badante, che sarebbe stata ancora viva. E sarebbe andato via provocando la morte della donna il cui cadavere è stato trovato giorni dopo. L’uomo, pur avendo appurato che la donna, a seguito della caduta, era in una situazione di oggettivo pericolo di vita, avrebbe deciso di allontanarsi non prestandole i soccorsi. L’uomo si trova nella casa circondariale di Messina Gazzi.