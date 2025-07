Incontro Von der Leyen-Trump: «I dazi non scenderanno sotto il 15%». Attesa per «l’accordo commerciale più grande di sempre»

I due si sono andati appuntamento nel Golf Club di Turnberry, di proprietà dello stesso presidente americano. Sul piatto un’intesa sui dazi per evitare una guerra commerciale

«Un’ora». È il tempo che si dovrà attendere prima di sapere se ci sarà stato «il più grande accordo mai raggiunto». Lo ha detto Donald Trump in Scozia durante un punto stampa prima dell’incontro con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. I due si sono andati appuntamento nel Golf Club di Turnberry, di proprietà dello stesso presidente americano. Sul piatto un’intesa sui dazi per evitare una guerra commerciale. «Ursula ha fatto un gran lavoro per l’Ue, non per noi», ha detto poi il presidente americano, sottolineando che «è un onore vedere la presidente della Commissione europea». Von der Leyen che sembra d’accordo: «Ora tocca a noi. Se avremo successo sarà l’accordo commerciale più grande mai raggiunto. Insieme rappresentiamo le due più grandi economie del mondo e il rapporto commerciale più importante a livello globale», ha evidenziato. «Abbiamo il 50-50 di possibilità» di raggiungere l’intesa, «si tratta di riequilibrare» gli scambi transatlantici.

I dazi all’Europa

Trump ha però detto di non avere intenzione di abbassare i dazi per l’Unione europea «oltre il 15%». E ha poi annunciato che il settore farmaceutico non farà parte dell’eventuale accordo tra Stati Uniti e Ue sui dazi. «Fondamentalmente i prodotti farmaceutici non ne faranno parte, perché dobbiamo produrli negli Stati Uniti. Non possiamo trovarci in una posizione in cui dobbiamo dipendere da altri Paesi», ha affermato Trump.

La questione Gaza

Trump poi toccato la guerra in Medio Oriente, dichiarando di «aver stanziato 60 milioni di dollari due settimane fa» per Gaza e «nessun altro Paese ha fatto nulla». «Cosa succederà, non lo so. Non spetta a me decidere, tocca a Israele farlo. È terribile la situazione della fame e dei bambini, quel posto è un disastro», ha aggiunto sostenendo poi che «Hamas sta rubando molto cibo». Infine, ha sollecitato anche gli altri paesi: «Vorremmo che più paesi partecipassero».