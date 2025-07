Parla il 52enne di religione ebraica aggredito all’autogrill di Lainate: «Preso a calci davanti a mio figlio. Ha pianto per ore» – Il video

Il racconto del francese Elie al Corriere della Sera: «Non pensavo che accadesse a me e soprattutto in Italia che credevo un Paese tollerante, dove sentirsi al sicuro»

«Rientravo in città dopo una gita al lago Maggiore con il mio bimbo di 6 anni. Accompagnavamo mia figlia più grande suo marito italiano a Milano dove vivono. vivono. In tarda serata sarei poi tornato a Parigi dove abito e ho un negozio di abbigliamento. Dovevo fermarmi perché in quel momento mio figlio aveva bisogno di andare in bagno e sono entrato in autogrill. Inizia così, al Corriere della Sera, il racconto di Elie, 52enne francese di religione ebraica, aggredito verbalmente e fisicamente domenica 27 luglio nell’area di servizio di Lainate, lungo l’autostrada A8, in direzione Milano. Un’aggressione filmata dalla vittima, diventata poi virale.

«Ho perso di vista mio figlio, hanno iniziato a prendermi a calci»

Elie indossava kippah, stava per raggiungere il bagno quando un ragazzo «credo italiano, che era alla cassa, mi ha visto e ha iniziato a urlare “Free Palestine, Palestina libera” rivolto a me. E lui che ha acceso la miccia. Gli ho risposto a gesti, dal momento che non parlo italiano, e gli ho fatto capire che doveva smetterla. Nel frattempo ho cominciato a filmare un video con il mio telefonino». Subito dopo alcune persone di aggiungono al giovane e iniziano a gridare “genocidio”. Elie decide di proseguire con il suo bambino verso il bagno. Pensava fosse finita. «Ho trovato davanti una decina di persone che hanno cominciato a chiedermi di cancellare il video. lo mi sono rifiutato e a quel punto tre di loro hanno cominciato a spintonarmi insistendo perché il video fosse cancellato. Alcuni di loro erano di sicuro arabi, perché ho sentito pronunciare parole arabe rivolte a me. A quel punto ho perso di vista mio figlio che pochi secondi prima avevo per mano. Ma in quel momento dovevo pensare solo a difendermi perché ero circondato da più persone: sono finito a terra e ne hanno approfittato come animali prendendomi a calci nella pancia. Poi uno mi ha tirato su e voleva colpirmi al volto ma sono riuscito a impedirglielo. Nella confusione della colluttazione ho intravisto a malapena mio figlio che fortunatamente una signora aveva tenuto in un angolo».

«Mio figlio piangeva a dirotto»

Elie grida “police, police”. Gli aggressori lo mollano, vanno al piano superiore. «Ho preso in braccio mio figlio che piangeva a dirotto per quello che aveva visto e sono tornato anch’io al piano superiore dove gli aggressori non c’erano più; dopo dieci minuti è arrivata la polizia in autogrill e sono stato interrogato per due ore per conoscere tutti i dettagli di quello che mi era successo. Ho avuto però l’impressione che gli agenti minimizzassero l’accaduto, considerando l’aggressione un fatto che capita loro di vedere di frequente». «Mi era successo un fatto molto grave per motivi politici e religiosi e che ero stato provocato dal grido “Free Palestine”», spiega al Corriere. E infine se l’aspettava? «Francamente si, me l’aspettavo per il clima d’odio che in Europa si è creato contro la comunità ebraica ma non pensavo che accadesse a me e soprattutto in Italia che credevo un Paese tollerante, dove sentirsi al sicuro».