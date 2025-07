Paura per Carles Perez, l’ex Roma morso da un cane ai genitali: ricoverato in ospedale

Il calciatore spagnolo era arrivato da poco in Grecia, dove è stato ingaggiato dall'Aris. Sarebbe stato attaccato mentre passeggiava con il proprio cane

Il calciatore spagnolo Carles Perez è stato ricoverato in ospedale a Salonicco dopo che un cane lo ha morso ai genitali. Secondo la ricostruzione dei media greci, l’ex Roma stava passeggiando con il proprio cane, quando l’animale è stato attaccato da un altro cane, lasciato sciolto dal padrone. L’attaccante sarebbe intervenuto per difendere il suo animale e in questa circostanza sarebbe stato morso, procurandogli una ferita sulla quale sarebbero stati applicati sei punti di sutura. Perez era arrivato da poco in Grecia dove è stato ingaggiato dall’Aris, reduce dal prestito al Getafe (il suo cartellino appartiene tuttora al Celta Vigo) che non lo ha riscattato dopo un’annata, quella scorsa con 27 partite e tre gol, in cui il giocatore non ha particolarmente brillato.

Il recupero

Con l’Aris avrebbe dovuto giocare domani – giovedì 31 luglio – il preliminare di Conference League in campo neutro a Debrecen, in Ungheria, contro gli israeliani dell’Hapoel Beer-Sheva. Ma ci vorranno alcune settimane per il suo recupero, scrivono i giornali di Salonicco. Intanto l’Aris ha messo a disposizione del suo calciatore ogni tipo di assistenza, compresa quella legale nel caso voglia denunciare il padrone del cane che ha aggredito il suo.

Foto copertina: EPA/Mariscal | Carles Perez dopo aver segnato il gol della squadra durante la partita tra Getafe e Villarreal allo Stadio Coliseum di Getafe, Madrid, Spagna, 30 marzo 2025