Leonardo DiCaprio, via libera al suo hotel di lusso a Tel Aviv: 14 piani con 365 camere in una delle zone più esclusive

L’attore premio Oscar possiede una quota del 10% del futuro hotel di lusso che sorgerà nella zona di Herzliya Marina, a nord di Tel Aviv

Dopo anni di attesa e lungaggini burocratiche, il progetto alberghiero in Israele a cui partecipa anche Leonardo DiCaprio ha finalmente ricevuto l’approvazione definitiva. Secondo quanto riporta The Jerusalem Post, l’attore premio Oscar possiede una quota del 10% del futuro hotel di lusso che sorgerà nella zona di Herzliya Marina, a nord di Tel Aviv. Il resto del progetto è nelle mani del gruppo immobiliare israeliano Hagag Group e dei fratelli Ahikam e Lior Cohen.

Il progetto dell’hotel di lusso in partnership con DiCaprio

L’annuncio della partnership con DiCaprio risale al 2018. Solo nell’aprile del 2024 la proposta è stata formalmente accettata per la fase di deposito, e adesso – nel luglio 2025 – è arrivata l’approvazione finale da parte della Commissione distrettuale per la pianificazione e l’edilizia di Tel Aviv. Un percorso lungo e tortuoso, anche per gli standard del complicato sistema urbanistico israeliano. Tra i motivi principali del ritardo, la richiesta da parte del gruppo Hagag di ampliare in modo significativo i diritti edificatori: dai 10.000 metri quadrati iniziali, si è passati a 51.000 metri quadrati complessivi. Il progetto finale prevede la costruzione di un hotel di 14 piani con 365 camere, oltre a 8.000 metri quadrati di parcheggio sotterraneo.

Una delle zone più esclusive del Paese

L’approvazione rappresenta un’importante svolta per uno dei progetti immobiliari più ambiziosi del litorale israeliano. Herzliya Marina è una delle zone più esclusive del Paese, già sede di residenze di lusso, yacht privati e hotel di alto profilo. Con l’arrivo del “progetto DiCaprio”, l’area punta a rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento nel turismo di fascia alta. Al momento non è stata ancora annunciata la data di inizio dei lavori, ma con i permessi finalmente in mano, la costruzione dell’hotel potrebbe partire nei prossimi mesi.