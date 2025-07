Terremoto di magnitudo 8.8 in Russia, è allerta tsunami dagli Usa al Giappone. Trump: «Mettetevi al sicuro!»

Il sisma ha colpito nella regione della Kamchatka che si affaccia sul Pacifico. Evacuata anche la centrale nucleare di Fukushima

Un terremoto di magnitudo 8.8 ha scosso nella notte tra martedì e mercoledì la penisola della Kamchatka, nell’estremo est della Russia che si affaccia sull’Oceano Pacifico. Il terremoto, uno dei più potenti mai registrati dai moderni sistemi di misurazione, ha danneggiato edifici e causato il ferimento di diverse persone. Secondo lo U.S. Geological Survey, che in un primo momento avevo stimato ad 8 la magnitudo, l’epicentro del terremoto è stato 119 chilometri a sud-est della città di Petropavlovsk-Kamchatsky. Ora la preoccupazione maggiore riguarda però lo tsunami cui la scossa ha dato vita nel Pacifico, tale da generare onde sino a 4 metri di altezza. Ordini di evacuazione sono stati diramati non solo in Kamchatka, la regione colpita dal sisma, ma anche in parti del Giappone e degli Stati Uniti.

L’epicentro del terremoto di questa notte (US Geological Survey)

Le allerte e le evacuazioni dal Giappone agli Usa

L’agenzia meteorologica giapponese ha detto di aspettarsi che onde anomale sino a 3 metri di altezza raggiungano aree costiere del Paese. In diverse città della costa sono risuonate le sirene d’allerta tsunami e le autorità hanno dato istruzione ai cittadini di rifugiarsi verso l’alto. Sull’isola di Hokkaido, ad esempio, molti hanno già cercato riparo sui tetti degli edifici, mentre i pescatori hanno mollato gli ormeggi dirigendosi al largo per scongiurare danni alle barche. È stata evacuata in via precauzionale anche la centrale nucleare di Fukushima, colpita dallo tsunami del 2011 che causò un disastro radioattivo. Al momento non risultano comunque danni né feriti, hanno chiarito le autorità giapponesi. Negli Stati Uniti l’allerta riguarda invece in particolare le isole Hawaii, ma anche l’Alaska e l’intera costa ovest. «A causa di un terremoto massiccio nell’Oceano Pacifico, un’allerta tsunami è operativa per chi vive alle Hawaii, e un monitoraggio tsunami operativo per l’Alaska e la costa pacifica degli Usa. Anche il Giappone è coinvolto. State forti e al sicuro!», ha scritto il suo presidente Usa Donald Trump sui social media, rimandando i cittadini al sito ufficiale del governo sugli tsunami per ogni informazione e aggiornamento. Alle Hawaii le autorità locali hanno ordinato evacuazioni in diverse aree costiere, e inviato messaggi in altre località raccomandando di cercare riparto verso l’alto o nell’entroterra. È in arrivo uno «tsunami distruttivo», ha messo in guardia la protezione civile di Honolulu. A dimostrare l’ampiezza del possibile tsunami, allerte simili sono state diramate nella notte anche in parte del Cile e dell’Ecuador, alle Isole Solomon e a Guam.