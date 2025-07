Terremoto in Russia, i medici coprono il paziente mentre crolla tutto: il salvataggio durante l’operazione chirurgica – I video

Al momento non si registrano eventi catastrofici nell'arcipelago, ma è in corso un'evacuazione di massa. Il sisma ha colpito nella regione della Kamchatka, sul Pacifico

Sono in quattro o cinque, tra medici e infermieri, nella sala operatoria quando tutto inizia a tremare. Gli operatori sanitari si gettano sulla tavola chirurgica e tentano di trattenere la barella, tenendo il più fermo possibile il paziente. È questa la pronta reazione della equipe medica al terremoto di magnitudo 8,8 che ha investito la Kamchatka, in Russia, nella notte italiana. Il sisma, il sesto più forte di sempre, ha causato un’ondata di tsunami che si è propagata in tutto il Pacifico, colpendo la stessa costa russa ma arrivando fino in Giappone e sulle coste americane.

A pagare il prezzo più salato è stata proprio la linea costiera russa, che è stata sorpresa con ondate di almeno 5 metri che hanno devastato porti e poli commerciali. Il Giappone, invece, è stato raggiunto da cavalloni di almeno 3 metri ma i danni sono stati tutto sommato contenuti.

Negli Stati Uniti, l’allarme massimo – ora rientrato – era scattato per Hawaii, Alaska e California del nord causando un’evacuazione di massa. L’onda più alta registrata ha raggiunto però 1,5 metri di altezza mentre in alcune isole dell’arcipelago si registrano allagamenti ingenti causati dall’innalzamento del mare.