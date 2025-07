Il volantino del fantomatico “Movimento Islamico D’Italia” candidato a Padova

Si tratta di un "esperimento sociale" organizzato a Padova nel 2017

Circola la foto di un volantino che riporta il logo del Comune di Padova e viene attribuito a un fantomatico “Movimento Islamico d’Italia”, con alcune proposte politiche in vista di una presunta candidatura alle elezioni comunali. Tra gli elementi presenti nel volantino figura anche un logo con i colori della bandiera LGBT. Tuttavia, il contenuto si è rivelato completamente falso.

Nel presunto volantino leggiamo:

Il volantino circola dal 2017. Come riportato dalla stampa locale, si trattava di una provocazione organizzata per filmare le reazioni dei passanti.

Collegato a una pagina Facebook chiamata “Movimento Islamico D’Italia” (attualmente chiusa), il 21 marzo 2017 viene pubblicato il seguente post:

Come si suol dire il gioco è bello quando dura poco, il nostro esperimento sociale è finito e ci tocca constatare ahinoi che l’italia è piena di creduloni razzisti e ignoranti. La nostra pagina che non ha nulla a che vedere con la distribuzione dei volantini a Padova è nata per vedere la reazione degli italiani di fronte alla creazione di un partito islamico. La maggior parte degli italiani ha commentato in modo abbastanza pesante sotto i nostri post, altro invece senza alcun motivo hanno invaso la nostra bacheca di immagini di maiali e di simboli nazifascisti accusandoci perfino di aver mancato di rispetto alla cultura occidentale. Spero che tutti gli italiani riescano ad aprire gli occhi e mettano per una volta l’odio e il rancore da parte. Siamo persone non bestie, questo forse ce lo siamo dimenticati. E sopratutto spero che la gente si informi meglio riguardo alla veridicità delle notizie per non incorrere in bufale e trollaggi che al giorno d’oggi sono pane quotidiano.