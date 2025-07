Il video fake del gabbiano che infrange un parabrezza per una patatina

L'autore originale del video aveva ammesso l'uso dell'AI generativa

Diverse condivisioni su Meta (per esempio qui e qui) stanno riportando acriticamente un filmato dove si vede un gabbiano sfondare il parabrezza di un auto per mangiare una patatina sventuratamente offertagli dall’autore della clip. Si tratta di un filmato autentico, oppure qualcuno lo ha generato mediante Intelligenza artificiale? Come vedremo l’ipotesi del deepfake è quella di gran lunga più probabile.

Per chi ha fretta:

Un filmato mostra un gabbiano che infrange il parabrezza di un auto per cibarsi di una patatina.

Lo stesso autore originale ammette che si tratta di un deepfake.

È possibile rilevare l’utilizzo di una iIntelligenza artificiale mediante strumenti online come Ai or Not.

Analisi

Non è difficile capire come mai filmati di questo genere riescano a diffondersi nel Web. Ma quel gabbiano esiste davvero? Ed è realmente possibile che abbia sfondato un parabrezza per cibarsi?

Facendo una ricerca inversa per immagini siamo risaliti all’autore originale, che ha caricato il filmato del gabbiano su Tik Tok. Si tratta dell’utente veoguy, il quale spiega con una didascalia inequivocabile che quella è un’opera realizzata mediante Intelligenza artificiale (il grassetto è nostro):

Sembrava NORMALE finché non ha FATTO questo. Questo gabbiano aveva altri piani… e non l’ho visto arrivare SEGUIMI per altri contenuti come questo. Simulazione IA. Questo NON è reale.

Per altro usando strumenti online come AI or Not, anche nella versione gratuita è possibile avere conferma che si tratta di una simulazione in digitale mediante AI:

Conclusioni

Abbiamo visto che il filmato del gabbiano che sfonda un parabrezza è un deepfake, per stessa ammissione dell’autore originale.

