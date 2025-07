Il video fuorviante su Giorgia Meloni e il piccolo Osama al-Raqab

Il Governo, guidato da Giorgia Meloni, si è preso carico delle cure dei bambini palestinesi portandoli in Italia

Circola un video che riprende un’intervista rilasciata nel 2018 da Giorgia Meloni a Francesca Fagnani, in cui la leader di Fratelli d’Italia, e attuale Presidente del Consiglio, confessa la sua debolezza emotiva davanti alle storie tristi che coinvolgono i bambini. La scena è stata accostata alla fotografia di Osama al-Raqab, il bambino palestinese divenuto simbolo della fame a Gaza, con l’intento di accusare la premier di ipocrisia. Si tratta, però, di un accostamento scorretto e del tutto fuorviante.

Il video vuole far passare Giorgia Meloni e il suo governo come insensibili verso i bambini malnutriti di Gaza.

Viene usata la foto di Osama al-Raqab per rafforzare questa accusa.

In realtà, Osama è uno dei bambini evacuati da Gaza e attualmente curati in Italia, grazie a un’operazione coordinata proprio dal Governo italiano.

Il video viene condiviso con la seguente accusa contro Giorgia Meloni:

Sentite cosa diceva qualche anno fa quell’ipocrita di Giorgia Meloni. Oggi invece se ne frega altamente dei bambini e continua a supportare i terroristi israeliani che stanno al governo. La storia non ti perdonerà mai!

Questa è la trascrizione dell’intervento di Giorgia Meloni presente nel video:

Francesca Fagnani: «Allora mi dica una cosa che la commuove, proprio che le fa venire il nodo in gola». Giorgia Meloni: «I bambini. Io c’ho il problema, da quando è nata mia figlia, non posso più sentire storie tristi che riguardano i bambini perché attacco a piangere…»

Il video risale al 2018, quando Giorgia Meloni venne intervistata da Francesca Fagnani.

Il legame tra Osama al-Raqab e il Governo Meloni

Come verificato da Open, in un articolo del 25 luglio 2025, Osama al-Raqab si trova in Italia, dove riceve assistenza medica per diverse patologie. La sua evacuazione da Gaza è avvenuta l’11 giugno 2025, nell’ambito di un’operazione umanitaria, che riguarda diversi bambini di Gaza, sostenuta dal Ministero degli Esteri italiano.

Conclusioni

L’accostamento tra l’intervista del 2018 e la foto di Osama al-Raqab è privo di fondamento. I fatti dimostrano che il bambino ritratto nel video riceve cure in Italia proprio grazie all’intervento del governo italiano.

