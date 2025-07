Sei arresti a Milano per l’inchiesta urbanistica: in carcere Bezziccheri, ai domiciliari Catella, Marinoni e l’ex assessore Tancredi

Il giudice per le indagini preliminari, secondo quanto si apprende, ha riconosciuto in gran parte l'impianto accusatorio ipotizzato dalla procura

Giancarlo Tancredi, ex assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano, e Manfredi Catella, immobiliarista e ceo di Coima, finiscono agli arresti domiciliari. Lo ha disposto il gip Mattia Fiorentini, accogliendo la richiesta dei pm nell’ambito della maxi indagine sull’urbanistica nel capoluogo lombardo. I provvedimenti sono stati eseguiti dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf. Da quanto si apprende, il giudice ha riconosciuto in gran parte l’impianto accusatorio ipotizzato dalla procura.

Gli altri arresti disposti dal gip

Oltre a Tancredi e Catella, il gip Mattia Fiorentini ha disposto altri quattro arresti. Andrea Bezziccheri, il patron di Bluestone, è finito in carcere. Sono invece stati posti ai domiciliari Giuseppe Marinoni, presidente della Commissione per il paesaggio sciolta lo scorso aprile, Alessandro Scandurra, architetto e componente della stessa Commissione, e Federico Pella, ex manager della società di ingegneria J+S.

