Gli insulti e lo sfratto improvviso: «Sei una terrona di m…». Studentessa fuori sede cacciata di casa a Venezia – Il video

La ragazza racconta su Instagram di essere stata sfrattata improvvisamente, senza preavviso, e prima della naturale scadenza del contratto. Aggiunge di aver sempre pagato regolarmente l’affitto

«Sei una terrona di m…», questo l’insulto rivolto da una signora veneziana a una studentessa fuori sede dopo averla allontanata dalla stanza che le aveva dato in affitto. Il video, girato dalla stessa ragazza e diffuso sulla pagina dell’associazione studentesca Udu Venezia, ha scatenato la polemica sui social. La discussione, di cui si conoscono pochi dettagli se non quelli deducibili dal video, è avvenuta sulle scale di un condominio a Venezia, ed è degenerata nell’insulto discriminatorio.

Lo sfratto improvviso

La ragazza, di cui non si conosce l’identità né la regione di provenienza, racconta su Instagram di essere stata sfrattata improvvisamente, senza preavviso, e prima della naturale scadenza del contratto, il 30 luglio. Aggiunge di aver sempre pagato regolarmente l’affitto. Nel video si sente la proprietaria accusarla di essere «altezzosa, arrogante e maleducata», fino a metterne in dubbio il futuro: «Dove pensi di arrivare nella vita?». Poi l’insulto razzista e il portone sbattuto. Intanto, la studentessa conclude così il suo sfogo: «Viaggio sola da cinque anni, ho vissuto in 12 Paesi e non mi era mai successo di essere trattata così. Studio e mi mantengo da sola. Questi sono i veneziani».

Udu Venezia: «Non è un episodio isolato»

«Un episodio inaccettabile, non è solo un fatto personale ma il sintomo di un clima sempre più ostile nei confronti di chi studia, lavora, vive e contribuisce alla città, ma viene trattato come corpo estraneo solo per provenienza geografica», denuncia l’associazione che ha diffuso il video sui social. «Venezia è una città universitaria e non può tollerare discriminazioni di questo tipo, né tra le calli né nelle stanze in affitto. Ci schieriamo al fianco della ragazza colpita e di tutte le persone che ogni giorno subiscono abusi e discriminazioni» conclude il post che ha raggiunto oltre le 100 mila visualizzazioni.