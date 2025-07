Trasporti gratis per gli studenti universitari under 26: la svolta del Piemonte. È la prima regione in Italia

«È un'iniziativa con le carte in regola per diventare un modello nazionale», ha dichiarato la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini

Gli studenti universitari under 26 del Piemonte potranno viaggiare gratis sui mezzi pubblici urbani. L’opzione vale per le città che hanno aderito, tra cui Torino, Vercelli, Biella, Novara, Asti, Cuneo. E per coloro che risultano iscritti al Politecnico, all’Università di Torino e all’Università del Piemonte orientale. Agli studenti e alle studentesse verrà data una tessera, personale e non cedibile, che offrirà viaggi illimitati su bus, tram e metro. Oltre al limite dei 26 anni e l’iscrizione attiva all’università, l’unico altro requisito è avere un reddito Isee valido fino a 85mila euro. «Siamo i primi in Italia a dotarci di uno strumento che intreccia il diritto allo studio con la mobilità sostenibile e la tematica della qualità dell’aria», dichiara il governatore Alberto Cirio. Plauso dalla ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini: «È un’iniziativa con le carte in regola per diventare un modello nazionale».

Il ministro Fratin: «Questo è il modello che vogliamo»

«È questo il modello attraverso il quale vogliamo promuovere sinergie tra istituzioni, università e territorio, per politiche pubbliche capaci di migliorare la vita quotidiana e l’ambiente in cui viviamo. Scegliere il trasporto pubblico significa ridurre le emissioni, migliorare la qualità dell’aria, rendere le nostre città più vivibili», ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. «Ai giovani destinatari di questa misura, voglio dire: usate questa opportunità, muovetevi in libertà, studiate, partecipate, e continuate a chiedere a noi decisori politiche ambiziose, inclusive e sostenibili», ha aggiunto.