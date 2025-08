Benedetta Rossi operata, la scoperta che l’ha portata in ospedale: «Fatevi controllare»

L'imprenditrice e foodblogger ha ammesso di aver rivelato la sua operazione ai fan in ritardo «per non farvi preoccupare». La solidarietà di colleghi e amici, da Damiano Carrara ad Antonella Clerici

La food blogger marchigiana Benedetta Rossi ha rivelato ai suoi oltre 5 milioni di follower su Instagram di aver affrontato un intervento chirurgico alla tiroide. L’annuncio è arrivato con qualche giorno di ritardo rispetto all’operazione, avvenuta lunedì scorso.

La spiegazione ai fan sul messaggio in ritardo

«Vi racconto sempre tutto, anche se, questa volta lo faccio con un po’ di ritardo, semplicemente perché non vi volevo far preoccupare», ha scritto Benedetta Rossi nel post che ha accompagnato una foto dal letto d’ospedale, molto diversa dalle immagini della sua cucina a cui i follower sono abituati. La blogger ha spiegato i motivi dell’intervento: «Da qualche settimane avevo scoperto di avere un brutto nodulo alla tiroide e per questo mi sono dovuta operare. L’operazione è riuscita senza complicazioni, io sto bene e sono già a casa».

L’appello alla prevenzione

Benedetta Rossi, che vive ad Altidona in provincia di Fermo, ha ringraziato il team medico che l’ha seguita «per il loro straordinario lavoro e per la loro grande professionalità e umanità». Nel suo messaggio, la food blogger ha voluto lanciare un invito importante ai suoi follower: «Dopo questa esperienza, mi permetto di darvi un consiglio: cerchiamo sempre di trovare il tempo per fare controlli regolari, è importantissimo». L’imprenditrice ha anche sottolineato il sostegno ricevuto, anche da colleghi e amici come la conduttrice Antonella Clerici e lo chef Damiano Carrara: «Per fortuna sono circondata dall’affetto della mia famiglia e di tutte le persone che mi vogliono bene, questo mi aiuta tantissimo».