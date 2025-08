Ustionato dalla sigaretta elettronica, l’incubo del 25enne a Rimini. L’esplosione e la botta alla testa: parte la denuncia alla ditta cinese

L'avvocato che assiste l'operaio ha presentato un esposto alla procura di Rimini per lesioni aggravate. Le accuse al produttore cinese e al distributore italiano

Un operaio di 25 anni è finito al pronto soccorso di Rimini, dopo che la sua sigaretta elettronica è esplosa mentre si trovava in tasca. L’incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 7.30, mentre il giovane di MIsano Adriatico stava uscendo di casa per andare al lavoro.

L’esplosione e la caduta per lo spavento

La sigaretta elettronica è esploso improvvisamente nei pantaloni del ragazzo, causando una fiammata che ha avvolto la gamba sinistra. Nel tentativo di rimuovere l’apparecchio ancora in fiamme, il 25enne ha afferrato la sigaretta elettronica con la mano, ma a causa del dolore e dello spavento ha perso l’equilibrio, cadendo e sbattendo la testa contro una fioriera di cemento. Il 25enne ha riportato ustioni di secondo grado alla mano e alla gamba, oltre a una ferita alla testa che ha richiesto 50 punti di sutura. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso di Riccione e dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Denuncia contro produttore cinese e distributore italiano

Attraverso il suo legale, l’avvocato Stefano Caroli del Foro di Rimini, il 25enne ha deciso di denunciare sia il produttore cinese che il distributore italiano della marca di sigarette elettroniche. Il dispositivo era stato acquistato a Cattolica e risulta essere di produzione cinese. L’avvocato Caroli ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Rimini per lesioni aggravate, chiedendo un’indagine approfondita sul prodotto e sulla sua certificazione. La richiesta include anche il sequestro da parte del giudice per le indagini preliminari delle sigarette elettroniche simili ancora in vendita, considerate potenzialmente pericolose.

ID 333502596