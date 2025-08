Marco Mengoni e Annalisa verso il duetto? Avvistati insieme (di notte) in piazza San Marco a Venezia – Il video

I due artisti paparazzati in abiti eleganti nel capoluogo veneto fanno sognare i fan: cresce l’attesa per una possibile collaborazione nel nuovo album di Annalisa

Luci soffuse, abiti eleganti e un’atmosfera da film. È in questo scenario notturno che Marco Mengoni e Annalisa sono stati sorpresi a Venezia, precisamente in Piazza San Marco, scatenando l’entusiasmo dei fan. Sui social, in particolare su TikTok, le fanpage dei due artisti si rincorrono con video e foto che li ritraggono insieme, alimentando la curiosità: «Cosa stanno tramando?», si chiedono in tanti. Per ora nessuna conferma ufficiale, ma l’ipotesi di una collaborazione musicale sembra più che fondata. A far crescere i sospetti è anche il tempismo: Annalisa ha da poco svelato l’arrivo del suo nuovo album, Ma io sono fuoco, atteso per l’autunno. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una frase enigmatica: «Quando è tutto da rifare, io mi posso trasformare, pensi che mi faccia male, ma io sono fuoco». Un messaggio che suona come un indizio, forse legato proprio al progetto in lavorazione.

Due star di successo che potrebbero unire le proprie forze

Nel frattempo, la cantante ligure si prepara a un tour nei palazzetti, forte del successo travolgente degli ultimi due anni. Hit come Bellissima, Mon Amour e Euforia l’hanno consacrata regina del pop italiano, con milioni di stream e numerosi dischi di platino. A 39 anni, Annalisa è al vertice della sua carriera. Mengoni, 35 anni, non è da meno. Dopo la vittoria a X Factor nel 2009, ha conquistato il palco di Sanremo due volte – nel 2013 con L’essenziale e nel 2023 con Due vite – e rappresentato l’Italia all’Eurovision. Con la sua voce inconfondibile e uno stile musicale sempre più ricercato, è oggi uno degli artisti italiani più apprezzati anche fuori dai confini nazionali. Se gli indizi verranno confermati, l’autunno potrebbe riservare una delle sorprese più attese dell’anno.