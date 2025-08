Rocío Muñoz Morales non si nasconde. Applausi al festival di Soverato: «Chi è altruista e per bene è più forte di chi ce l’ha di più con gli altri» – Il video

L'attrice sul palco del Magna Grecia Film Festival, nella città calabrese: «Io amo la verità e l'onestà di questa terra che a me arriva nuda, nel suo bello e nel suo brutto e non ha paura di esser sé stessa»

«La donna forte che sono oggi, parte dai valori che ho succhiato da mia madre e dalle mie sorelle. Io credo che le persone con un cuore, per bene, chi sorride agli altri, chi è altruista è più forte di chi ce l’ha un po’ di più con gli altri». Non era scomparsa né ritirata in Puglia nascosta da tutti, con le figlie. Proprio con loro e sua madre ieri sera Rocío Muñoz Morales è salita sul palco del Magna Grecia Film Festival a Soverato e applauditissima si è fatta intervistare in pubblico. Non ha mai parlato di Raul Bova, suo compagno, coinvolto in una vicenda di audio diffusi tra lui e la modella Martina Ceretti, ma le sue parole semplici sono sembrate a tanti una risposta a quel che è accaduto in questi giorni.

«Io amo la verità e l’onestà di questa terra che a me arriva nuda, nel suo bello e nel suo brutto – ha detto all’attrice – E’ una terra che accoglie (riferendosi alla Calabria ndr). Non ha paura di essere se stessa sapendo le proprie fragilità, quando una terra è così vera e così sincera ha una potenza che altri posti magari anche con più possibilità non hanno. Da tre giorni giro qui con le mie bambine e con mia mamma e trovo sempre gente bella e luoghi che mi sorprendono. Sono felice».