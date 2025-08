Si lancia dall’auto in corsa sull’autostrada del Brennero, grave una turista tedesca: interrogato l’uomo alla guida

La donna è stata soccorsa la sera di venerdì 1 agosto, dopo essere caduta sull'asfalto dell'Autobrennero tra i caselli di Ala-Avio e Rovereto Sud

Una turista tedesca di 49 anni è ricoverata in gravi condizioni dopo essersi lanciata da un’auto in corsa sull’autostrada del Brennero, nel tratto compreso tra Ala-Avio e Rovereto Sud, in direzione nord. Il fatto è accaduto venerdì 1 agosto intorno alle 20.15. A quanto risulta dai primi accertamenti, la donna si trovava a bordo di un’auto guidata da un uomo, che sarebbe il marito o il compagno. L’uomo è stato sentito dalla polizia. Per ragioni ancora da chiarire, avrebbe improvvisamente aperto lo sportello e si sarebbe gettata sull’asfalto ad alta velocità. L’impatto con la carreggiata è stato violento e la donna ha riportato diversi traumi, ma è rimasta cosciente fino all’arrivo dei soccorsi. È stata stabilizzata sul posto e trasportata in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento, in codice rosso.

Al momento nessuna ipotesi è esclusa

Le sue condizioni della donna sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Non si è reso necessario il ricovero in terapia intensiva. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Gli agenti hanno isolato l’area e avviato immediatamente i rilievi per ricostruire l’accaduto. Determinante sarà la deposizione dell’uomo che era alla guida, attualmente ascoltato dagli investigatori. Al momento non si esclude nessuna ipotesi: si cerca di capire se si sia trattato di un gesto volontario, oppure se ci siano stati elementi di tensione a bordo dell’auto tali da portare la donna a una reazione estrema. Saranno fondamentali le testimonianze, le immagini delle telecamere lungo il tratto autostradale e i dati del veicolo. A chiamare i soccorsi sarebbero stati alcuni automobilisti che si trovavano a passare dallo stesso tratto al momento della caduta della donna.