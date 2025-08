Atalanta, ora Lookman diventa un caso. Lo sfogo social dopo il “no” all’offerta dell’Inter: «Voglio andarmene, non capisco il rifiuto del club»

L'attaccante nigeriano critica il club bergamasco: «Ho chiesto ufficialmente di essere trasferito»

Prima ha tolto tutte le foto sui social in cui indossava la maglia dell’Atalanta, ora è arrivato lo sfogo vero e proprio. «Nonostante sia arrivata un’offerta in linea con quello che pensavo avessimo concordato, purtroppo il club sta rifiutando questa opportunità per motivi che non comprendo». A scrivere è Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta che da settimane gli esperti di calciomercato danno come a un passo dall’Inter. Nei giorni scorsi, il club allenato da Chivu ha presentato un’offerta all’Atalanta da 45 milioni di euro: 42 di parte fissa e 3 di bonus. Una cifra ritenuta troppo bassa dai bergamaschi, che hanno gentilmente declinato la proposta mandando su tutte le furie non solo la dirigenza interista ma anche lo stesso Lookman, che ha già raggiunto un accordo di massima con l’Inter per il suo nuovo contratto.

Lo sfogo sui social

Nel messaggio affidato ai propri canali social, Lookman assicura che nei tre anni in cui ha vestito la maglia dell’Atalanta ha «dato assolutamente tutto, non solo come giocatore ma anche come uomo». Ora, però, l’attaccante nigeriano sente che è il momento di cambiare aria. E dice di aver stabilito insieme al club che sarebbe andato via non appena sarebbe arrivata un’offerta adeguata. Secondo Lookman, l’offerta presentata dall’Inter rispecchierebbe appieno le richieste dei bergamaschi, ma il club evidentemente non è dello stesso avviso.

La richiesta ufficiale di trasferimento

«Spero che si possa lavorare insieme con il club per trovare al più presto una soluzione amichevole per tutte le parti coinvolte», scrive Lookman nel post. Rivolgendosi ai tifosi, aggiunge che «mi dispiace profondamente che si sia arrivati a questo». Nel messaggio, l’attaccante spiega anche perché ha deciso di rendere pubblico il proprio sfogo sui social: «Dopo mesi di promesse non mantenute e dopo che sono stato trattato in modo ingiusto sia come uomo che come calciatore, sento, con dispiacere, di non avere altra scelta se non chiarire ciò che ritengo giusto e sento che quando è troppo è troppo. Posso confermare di aver consegnato ufficialmente una richiesta di trasferimento».

Foto copertina: ANSA/Michele Maraviglia | Ademola Lookman con la maglia dell’Atalanta