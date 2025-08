Lollobrigida col grembiule ai fornelli insieme ad Acquaroli: la comparsata a una sagra di Ascoli Piceno per sostenere il presidente marchigiano – Il video

Il ministro dell’Agricoltura si mette ai fornelli a Centobuchi insieme al presidente delle Marche. E celebra la cucina italiana candidata all’Unesco

Sabato sera di festa a Centobuchi, in provincia di Ascoli Piceno. Alla Sagra degli Spinosini, giunta alla 19ª edizione, il 2 agosto, è arrivato un ospite d’eccezione: il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Accompagnato da applausi e curiosi, il ministro ha girato tra gli stand, stringendo mani e assaggiando specialità locali. Poi ha indossato il grembiule e si è messo dietro ai fornelli, accanto al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e a Vincenzo Spinosi, ideatore degli spinosini, un tipo di fettuccine, piatto simbolo della serata. Insieme, i tre hanno cucinato gli spinosini con prosciutto e limone.

La presenza alla sagra di Lollobrigida: un atto politico

Prima di andare via Lollobrigida ha consegnato un riconoscimento all’Associazione Sant’Anna, che organizza la sagra, in sostegno della candidatura della cucina italiana a patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. Un gesto simbolico, ma anche politico. La presenza del ministro e del presidente Acquaroli ha dato forza a una festa popolare che celebra i sapori autentici della tradizione italiana. Una proposta portata avanti proprio dal ministro Lollobrigida e dall’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Per scoprire se l’iniziativa avrà esito positivo, bisognerà attendere la fine del 2025. La candidatura sarà discussa dall’Unesco a dicembre in India. Ma già il 10 novembre verrà reso pubblico l’esito della valutazione dell’organo tecnico che potrà essere favorevole, contrario o di rinvio.