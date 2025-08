Cadono in una cisterna per residui biologici, morti avvelenati due operai: avevano 20 e 30 anni

È successo a Santa Maria di Sala, nel Veneziano. Le forze dell'ordine indagano sulle procedure di sicurezza

Due giovani operai sono morti stamattina dopo essere caduti in una cisterna per la raccolta di residui biologici. È successo a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia. Le vittime avrebbero 20 e 30 anni e, secondo le prime informazioni, erano impegnate nelle operazioni di pulizia di una fossa biologica.

I soccorsi e le indagini della polizia

L’incidente sarebbe avvenuto nella pertinenza di un’abitazione privata, a Veternigo, una frazione di Santa Maria di Sala. Non è ancora chiaro perché siano morti i due operai, ma una prima ipotesi è che possano essere rimasti vittima delle esalazioni venefiche. I soccorsi sono stati tempestivi ma non c’è stato nulla da fare. I corpi sono già stati recuperati dai vigili del fuoco. Le forze dell’ordine sono sul posto e stanno tentando di capire se fosse tutto in regola e se le procedure di sicurezza siano state rispettate. Da inizio 2025 sono i tutto 873 i lavoratori morti, di cui 621 sui luoghi di lavoro.