Roberto Occhiuto si è dimesso da presidente della Calabria: «Ora la parola agli elettori»

Il governatore mette la firma sull'atto ufficiale dopo l'inchiesta per corruzione: «Ma mi prenderò cura della Regione fino al giorno delle elezioni»

Il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto ha firmato la lettera di dimissioni. Lo ha annunciato lui stesso con un post sui social, mettendo nero su bianco una decisione attesa ma tutt’altro che scontata: lascia la guida della Regione Calabria, a seguito dell’inchiesta per corruzione che lo vede coinvolto. «Oppositori, sciacalli e odiatori hanno tifato per il fallimento della Calabria, non solo per bloccare me. Ora saranno i calabresi a decidere se il nostro lavoro deve continuare», scrive Occhiuto. «Continuerò con la Giunta a prendermi cura della Regione fino al giorno delle elezioni», aggiunge, citando l’articolo 33 dello Statuto.

Le nuove elezioni in Calabria

Il governatore forzista è finito nei giorni scorsi al centro di un’indagine per corruzione. «A me? Che ho gestito la Regione con rigore assoluto?», si era difeso. «Sono sereno un piffero. Non sono sereno, perché essere indagato,anche a mia tutela, è per me una cosa infamante. È come se mi avessero accusato di omicidio», ha detto nel video con cui ha annunciato il passo indietro. Occhiuto ha spiegato che la decisione è maturata anche a causa di un clima di paralisi amministrativa: «In un Paese civile nessuno dovrebbe dimettersi per un avviso di garanzia, però sta succedendo che nessuno si assume la responsabilità di firmare niente». Il presidente calabrese lascia dunque Palazzo Campanella ma apre ufficialmente la campagna elettorale per un voto anticipato, che potrebbe tenersi già in autunno. «Voglio bene ai calabresi che hanno creduto in me. E ho lavorato anche per quelli che non ci hanno creduto», ha concluso.