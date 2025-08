Tesla e il premio da 29 miliardi di dollari per Elon Musk: «Trattenerlo ora è più importante che mai»

Mentre le vendite rallentano e l’immagine del brand si incrina, il board di Tesla scommette ancora su Musk con un nuovo pacchetto azionario

Il consiglio di amministrazione di Tesla ha approvato un nuovo mega-incentivo per Elon Musk, nel tentativo di trattenerlo saldamente al timone dell’azienda: si tratta di un pacchetto azionario da 96 milioni di azioni, valutato circa 29 miliardi di dollari ai valori attuali. Una cifra che ricalca il controverso piano del 2018, annullato a gennaio da un tribunale del Delaware per gravi irregolarità nel processo di approvazione. La società, però, tira dritto. «Mantenere Elon è più importante che mai», si legge nella lettera agli azionisti da parte del comitato speciale del Consiglio di amministrazione composto da Robyn Denholm e Kathleen Wilson-Thompson.

A Letter to Our Shareholders on the 2025 CEO Interim Award



Dear Fellow Tesla Shareholders,



Today we announce an important first step in compensating Elon Musk for his extraordinary work at Tesla. As you know, Elon has not received meaningful compensation for eight years since… — Tesla (@Tesla) August 4, 2025

Il momento di difficoltà di Tesla

La decisione arriva in un momento critico per Tesla, con il marchio sempre più identificato con la figura polarizzante di Musk, la cui immagine pubblica dopo la parentesi politica al fianco di Donald Trump ha contribuito a far crollare la fedeltà dei clienti: negli Stati Uniti, solo il 49,9% degli acquirenti Tesla torna a comprare il marchio, contro il 73% di un anno fa. E le cose non vanno meglio neanche in Cina, uno dei mercati più importanti per la casa americana, dove le vendite sono in calo sotto i colpi della concorrenza delle auto locali. E in una classica situazione da pioggia sul bagnato, è arrivata anche la prima pesante condanna per l’Autopilot: un tribunale federale in Florida ha imposto a Tesla un risarcimento da 243 milioni di dollari per un incidente mortale del 2019, in cui un Model S con il sistema attivo non si è fermato a uno stop.

Il controllo di Elon Musk su Tesla

Dopo le continue minacce di Musk di lasciare definitivamente l’azienda se non gli fosse stato concesso maggiore controllo, questa mossa potrebbe ora consentire al miliardario sudafricano di rilanciare il brand. Per ottenere le nuove azioni, Musk dovrà pagare 23,34 dollari per titolo vincolato al momento della maturazione, una cifra che corrisponde al prezzo di esercizio del precedente piano di compensi del 2018, attualmente sospeso. Il nuovo pacchetto di azioni gli consentirà di arrivare, nel peggiore dei casi, al 16% di tutto il pacchetto azionario, e se la corte del Delaware dovesse ribaltare la decisione di gennaio, Elon potrebbe arrivare a controllare il 20% di Tesla.