Arriva in ospedale per un mal di pancia e scopre di essere incinta. Il parto della mamma a sua insaputa a Brindisi: com’è stato possibile

La donna è già madre di tre bambini. L'ultimo arrivato appena 13 mesi fa. Nella notte tra il 4 e il 5 agosto ha dato alla luce una bambina di circa tre chili. L'ipotesi su come abbia fatto la donna a non accorgersi della gravidanza

Una 33enne della provincia di Brindisi è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale Perrino per forti dolori addominali. Solo a quel punto però ha scoperto di essere incinta alla 39esima settimana e ha partorito poche ore dopo. Per lei si tratta del quarto figlio, ma non aveva la minima idea di essere incinta.

Il ricovero d’urgenza nella notte

La scoperta è avvenuta nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 agosto. La donna ha iniziato ad avere dolori lancinanti all’addome. Chiamato il 118, è stata soccorsa a casa. Gli operatori sanitari hanno deciso di portarla in ospedale, con ricovero d’urgenza. Ed è stato durante il triage che i medici hanno subito individuato la vera causa dei dolori: una gravidanza ormai giunta al termine e il travaglio già iniziato.

Il parto senza complicazioni

Il parto si è svolto senza intoppi, scrive BrindisiReport, e la bambina, di poco più di tre chili, è nata in perfette condizioni. Anche la madre sta bene ed è ricoverata insieme alla neonata nello stesso ospedale.

Come ha fatto a non accorgersi di essere incinta

La spiegazione più probabile per questa gravidanza «nascosta», secondo le ipotesi dei medici, sta nel fatto che il precedente figlio della donna era nato nel maggio 2024, appena 13 mesi fa. L’aumento di peso potrebbe essere stato attribuito alla precedente gravidanza, mascherando così i segnali della nuova gestazione.