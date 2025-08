Insulti su Gaza all’Autogrill, 4 indagati: c’è anche il turista ebreo che ha denunciato l’agguato antisemita

Gli sviluppi dell'indagine della procura sullo scontro nell'area di servizio di Lainate (Milano) dopo denuncia e controdenuncia

Sono ora quattro gli indagati per lo scontro avvenuto lo scorso 27 luglio all’autogrill di Lainate (Milano) tra una famiglia di turisti ebrei francesi e una serie di avventori dell’area di servizio. Tra gli indagati, secondo quanto riporta l’Ansa, ci sarebbe anche lo stesso uomo francese di 52 anni che indossava la kippah e che per primo ha denunciato quanto accaduto. Le accuse a vario titolo contenute nel fascicolo aperto dalla procura sin dalla scorsa settimana sono di percosse e lesioni aggravate dall’odio razziale. Era stato proprio il francese a far emergere la vicenda diffondendo un video in cui lo si vedeva contenere a fatica una serie di persone che lo apostrovano in modo sempre più aggressivo al grido di «Assassini» e «Free Palestine». Giorni dopo è stato però lui stesso denunciato da alcuni avventori dell’Autogrill, secondo cui sarebbe stato lui a dare fuoco alle polveri insultando alcune persone di origine araba. Ora saranno le indagini della procura a chiarire le responsabilità su quanto accaduto.