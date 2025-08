Raoul Bova rischia di non fare più Don Matteo? Le voci sui timori in Rai dopo lo scandalo della chat

Sulla prossima stagione non ci sarebbero dubbi: la presenza dell'attore nei panni del protagonista è confermata dalla produzione. Ma sul futuro della fortunata serie che porta ascolti record alla Rai è ancora tutto da decidere

Raoul Bova rischia davvero di perdere la tonaca di Don Matteo? Da giorni il nome dell’attore è al centro della cronaca rosa e di quella giudiziaria, ma le notizie si rincorrono tra indiscrezioni e smentite su ciò che sta accadendo dietro le quinte di una delle fiction più amate della Rai. Tutto nasce dalle rivelazioni pubblicate da DiPiùTv e NuovoTv, secondo cui in Rai ci sarebbe in corso una riflessione sul futuro di Bova nella serie.

Le voci sullo stop di Raoul Bova nei panni di Don Matteo

Il motivo non sarebbe legato a motivazioni artistiche, ma alla bufera personale che ha travolto l’attore: la presunta relazione con la modella Martina Ceretti che avrebbe messo fine al legame con Rocío Muñoz Morales, madre delle sue due figlie. Una vicenda esplosa pubblicamente grazie alle rivelazioni di Fabrizio Corona, che ha divulgato messaggi privati e audio che sono poi diventati virali sui social. A ciò si intreccia anche la questione giudiziaria: un tentativo di estorsione ai danni di Bova, che ha denunciato e si è affidato, in un colpo di scena, questo si degno di una serie, ad Anna Maria Bernardini de Pace, celebre avvocata matrimonialista e madre della sua ex moglie Chiara Giordano. Una montagna di circostante insomma che potrebbe rimettere in discussione il volto rassicurante dell’attore nei panni del sacerdote detective.

La smentita della produzione di Don Matteo

Secondo quanto riportato da Fanpage, la produzione di Don Matteo 15 sarebbe confermata e Raoul Bova regolarmente al lavoro nel ruolo di don Massimo, il prete che ha raccolto il testimone di Terence Hill tre anni fa. Fonti vicine alla Rai e a Lux Vide, la casa di produzione della serie, non avrebbero espresso alcun dubbio operativo sulla presenza di Bova, almeno per il momento. I palinsesti presentati recentemente confermano la nuova stagione, con il volto dell’attore ancora in primo piano.

La guerra giudiziaria, tra le denunce a Corona e la seprazione

Sul fronte personale, la situazione resta tesa. Le versioni di Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales sulla fine della loro relazione non coincidono: lui sostiene che si fossero già separati, lei nega, affermando di aver scoperto tutto dai giornali. Intanto, l’attore si trova coinvolto anche in una vicenda giudiziaria che sembra estendersi oltre la sua figura, svelando un sistema di estorsioni che coinvolgerebbe anche altri vip. Intanto Bova ha provato a tutelare la sua immagine querelando Fabrizio Corona, non solo per diffamazione ma anche per la diffusione dei dati personali.