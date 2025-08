Terremoto nel sud dell’Iran: scossa di magnitudo 5.4 nella provincia di Kerman – Il video

Sisma avvertito anche nella vicina provincia del Sistan-Baluchistan, nessun danno segnalato al momento

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.4 ha colpito questa mattina, martedì 5 agosto, la provincia meridionale di Kerman, in Iran. L’evento sismico è stato registrato alle 08:36 ora locale (le 07:06 in Italia) con epicentro nei pressi della città di Zehkelut, a una profondità di circa 28 chilometri secondo il Centro di Sismologia dell’Università di Teheran. I dati dell’Ingv (l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia) indicano una profondità ancora maggiore, di circa 80 chilometri. Il sisma è stato avvertito anche nella vicina provincia del Sistan-Baluchistan, ma al momento non risultano segnalazioni di vittime o danni strutturali. Sui social rimbalzano le immagini di scaffali rovesciati all’interno dei supermercati.

Le verifiche delle autorità locali

Le autorità locali hanno avviato i controlli nelle aree colpite per verificare eventuali conseguenze su infrastrutture e abitazioni. Il sud dell’Iran, situato lungo importanti faglie tettoniche, è soggetto a frequente attività sismica. Nonostante la magnitudo relativamente elevata, la profondità dell’evento potrebbe aver limitato l’impatto al suolo. I servizi di emergenza restano in allerta nelle prossime ore, mentre la popolazione ha riferito momenti di panico, soprattutto nei centri urbani più vicini all’epicentro.