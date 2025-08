Acerbo (Prc): "A 80 anni da Hiroshima, Italia sottoscriva trattato non proliferazione nucleare" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 06 agosto 2025 "Siamo qui oggi nell'ottantesimo anniversario del bombardamento atomico di Hiroshima per chiedere che l'Italia aderisca al trattato Onu di proibizione delle armi nucleari. Hanno già sottoscritto e ratificato il trattato decine di Paesi. L'Italia no. Sarebbe un dovere del nostro Governo e del nostro Parlamento, perché la Costituzione all'articolo 11 sancisce il ripudio della guerra. Il pericolo di guerra nucleare è concreto. Sono saltati dal 2001 progressivamente tutti i trattati di limitazione. Sia gli Stati Uniti che la Russia sono tornati a parlare apertamente della possibilità di uso delle armi nucleari. I russi si sono dotati di missili ipersonici. Gli Stati Uniti apertamente dicono di poter sferrare il primo colpo, cioè senza timore di essere poi colpiti dai russi o dai cinesi. Siamo dentro una follia, in un mondo in guerra. Bisogna fermare questa follia e l'Italia dovrebbe unirsi" così Acerbo di Rifondazione Comunista, a margine del flashmob in piazza Montecitorio in ricordo del bombardamento atomico di Hiroshima. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev